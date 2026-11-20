Azért rendelt a Honvédelmi Minisztérium 661 millió forintért bútorokat az MNB-ügyben nemzetközi körözés alatt álló Stofa György cégétől, mert az adta a legkedvezőbb ajánlatot, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) pedig nem zárta ki a céget a közbeszerzésekből – derült ki tárca Telex kérdésére küldött válaszából. A minisztérium szerint nem tudnak eltérni a beszerzéseikre vonatkozó szabályoktól, így kénytelenek voltak Stofa cégétől vásárolni.

A 24.hu csütörtökön írta meg, hogy a minisztérium háttérintézménye, a Védelemgazdasági Hivatal október végén több mint félmilliárd forint értékben szerződött a Gyulai „Fafém” Bútor Zrt. és az Iroda 2000 Kft. konzurciomával irodai székek és szekrények gyártására. A cég szinte kizárólagos tulajdonosa az a Stofa György, akit az MNB-ügyben október 21-e óta köröznek.