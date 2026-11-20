Sok mindent lehet csinálni ezen a hétvégén, de a gondtalan napozás nincs ezen tevékenységek között, Magyarországon semmiképp.

Az Időkép előrejelzése szerint 20-30 milliméter eső is eshet a déli országrészben, ami egy jó félhavi átlagnak felel meg.

Ezt azonban ne sajnáljuk, különösen most, hogy a súlyos aszály után végre sokat esik. És elindult a vízvisszatartási akcióterv, a Telex híre szerint egy hét alatt több tízmillió köbméter vizet sikerült megfogni.

Az időjárás eseménydús lesz, akár egy hétfői parlamenti délután. Szombaton hidegfront, vasárnap mediterrán ciklon, eső, nap, szél.

A címben belengetett havazás vasárnap késő este a Bükkben és a Mátrában lehet, hétfőre virradóra pedig a Mecsekben is, de mérget azért ne vegyenek rá.

Egy friss felvétel Alsó-Szászországból a Harz-hegységből Fotó: MATTHIAS BEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

A hőmérséklet szombaton még 8-14, hétfőn már 3-8 fok között várható.

Európában jelenleg a legtöbb hó a svájci Saas-Feeben (20-160 cm) van.