A miniszterelnök a legújabb Facebook-videójában árulta el, mi volt a témája a kétnapos kihelyezett frakcióülésnek Siófonok. Magyar Péter szerint a helyszínválasztás nem volt véletlen, hiszen az előttük álló jogalkotási munka egyik kiemelt feladata lesz a Balaton védelme.

„Az Orbán-kormány pusztításának és korrupciójának áldozatul esett tavunk és a Balaton környékén élő emberek érdekében még idén szigorítjuk a vízparti építkezés szabályait, megerősítjük a nádasok védelmét és létrehozzuk a Balatoni Építészeti Tervtanácsot”,

közölte Magyar. A helyszínválasztás másik oka a Balaton alacsony vízállása volt, amivel szintén kiemelten szeretnének a jövőben, hiszen kiemelt fókuszt kap a vízmegtartás országszerte.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Magyar azt is bejelentette, hogy karácsonyig további törvényjavaslatokat fognak benyújtani, és számos témát fognak megvitatni. Egyebek mellett az egészségügyi szakdolgozók jelentős béremelését lehetővé tevő új bértábla rendszert, a rendvédelmi dolgozók béremeléséhez szükséges módosításokat és a szociális törvény átalakítását. Döntenek a Wekerle+ lakástakarék-programról és hamarosan benyújtják a magyar nők biztonságát és méltóságát szolgáló törvénycsomagot is.

A kihelyezett frakcióülésen arról is döntöttek, hogy az uniós forrásokból milyen infrastruktúra fejlesztések és gazdaságélénkítő beruházások indulnak, és milyen energiahatékonysági programok valósulnak meg. Illetve arról is, hogy milyen kórházakat és iskolákat újítanak fel, mely utakat és vasútvonalakat hoznak rendbe országszerte.