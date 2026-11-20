Az elmúlt fél évben megállt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) létszámának csökkenése, de még így is hiányzik kétezer rendőr a fővárosból – mondta Baricska Norbert Tamás, a főváros rendőr-főkapitánya a budapesti közbiztonsági helyzetéről tartott sajtótájékoztatón. Elmondása szerint a jogszabályi változtatások miatt az elmúlt fél évben több rendőrt sikerült bevonni a fővárosban a közrendvédelmi feladatok ellátására.

Elmondása szerint a főváros, az önkormányzatok és a lakossági jelzések alapján 96 közbiztonsági szempontból kritikus gócpontot azonosítottak, ahol júliusban fokozott ellenőrzéseket tartottak. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján három szakaszban végeztek fokozott ellenőrzéseket, előbb 19, majd 34, jelenleg pedig 28 helyszínen. Példaként említette a pályaudvarok környékét, illetve a Blaha Lujza teret.

Baricska elmondta, ahol folyamatos a rendőri jelenlét, ott javul a közbiztonság, de tapasztalataik szerint ennek hatására a bűnözők áttelepülnek máshova. Hasonló a helyzet a gyorshajtókkal is: ahol van traffipax, ott csökken a számuk, ahol nincs, ott továbbra is rendszeresen túllépik az autósok a megengedett sebességet.

A jogszabály-változtatások lehetővé tették, hogy hetvennel több rendőrt vezényelhessenek a közterületekre, mivel a diplomáciai objektumok őrzését a honvédség vette át. A közterületeken besegít emellett a Készenléti Rendőrség, a különböző polgárőrségek, illetve az önkormányzati rendészek is.

Baricska szerint folyamatosan egyeztetnek a szociális és egészségügyi kormányzattal, mert a helyzet pusztán rendőri eszközökkel nem kezelhető.

A BRFK több javaslatot is tett a kormánynak és az önkormányzatoknak, többek között az önkormányzati rendészek illetékességét bővítenék, illetve a dohányboltok büntetésére is voltak javaslataik.

Baricska reményei szerint jó hatással lesznek a rendőrök anyagi helyzetét és munkakörülményeit segíteni hivatott kormányzati intézkedések.