Lengyelország három helyszínen folytat nyomozást légtérsértés ügyében az Ukrajna elleni péntek hajnali orosz támadásokat követően – számolt be a lengyel belügyminiszter. Marcin Kierwiński azt közölte, hogy a lengyel légtér megsértésével összefüggésben a hatóságok a Lublini vajdaság három helyszínén - Rudnik nad Sanem, Molodycz és Nowy Lipowiec településen - vizsgálódnak.

Az első légi objektumot reggel fél hét körül észlelték, Jacek Goryszewski alezredes, a Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnokságának (DORSZ) szóvivője azt mondta, hogy egy orosz H-101 manőverező robotrepülőgép vagy sugárhajtású drón léphetett be a lengyel légtérbe.A valószínű becsapódási hely Chmielek falu közelében volt, a település mindössze 45 kilométerre van az ukrán határtól. Egy tweetben hallható is egy robbanás, a posztoló szerint Chmielek közeléből, illetve van egy tweet a lublini légvédelmi szirénák megszólalásáról is, valamint egy videó egy robbanásról.

BREAKING: Explosion seen near Chmielek, Poland. https://t.co/tycr9wfdR5 — Open Source Intel (@Osint613) November 20, 2026

UPDATE: Polish Defence Minister Władysław Kosiniak-Kamysz confirmed an airspace violation at a press conference. Three Russian objects fell on Polish territory today during a major Russian attack on Ukraine. • Nowy Lipowiec, Lublin Voivodeship: Kh-101 cruise missile, confirmed • Rudnik nad Sanem: a second missile. • Mołodycz, Podkarpackie: a jet-powered drone No casualties. No damage to critical infrastructure. Reuters — Open Source Intel (@Osint613) November 20, 2026





A lengyel rendőrség nyomozást indított egy második tárgyról szóló bejelentés ügyében is, ami állítólag péntek reggel a délkeleti Rudnik nad Sanem város közelében zuhant le - közölte a helyi rendőrségi szóvivő (ez a terület 60 kilométerre fekszik az ukrán határtól). „Reggel 7 óra előtt az ügyeletes tiszt tucatnyi bejelentést kapott, amelyek arra utaltak, hogy egy tárgy valószínűleg Rudnik nad Sanem környékén zuhant le” – mondta Eryk Klimek. Rendőröket küldtek a helyszínre, és más mentőszolgálatokat is riasztottak az információk ellenőrzése érdekében.

Dariusz Klimczak infrastrukturális miniszter arról tweetelt, hogy reggel 6 óra 48 perckor a rudniki jelzőőr robbanást hallott a vasútvonal közelében, de „a környék átvizsgálásakor nem talált látható károsodást a vasúti infrastruktúrán”.

Péntek reggel a Kormányzati Biztonsági Központ (RCB) riasztást adott ki a Lublini vajdaság keleti és a Kárpátaljai vajdaság délkeleti részén élők számára, azt tanácsolva, hogy esetleges légi fenyegetés miatt keressenek menedéket. Néhány órával később a riasztást visszavonták.

A Kárpátaljai vajdaságban lévő Rzeszów repülőtere a riasztást követően ideiglenesen felfüggesztette működését. A védelmi minisztériumban válságstáb ülésezett, és Karol Nawrocki elnököt folyamatosan tájékoztatták az eseményekről. Donald Tusk miniszterelnök végül dél körül jelentette be, hogy nincs további légi fenyegetés a feltételezett légtérsértés után.

A kormányfő korábban arról számolt be, hogy az orosz határ közelében a határőrség és a rendőrség erőinek mozgósítása megakadályozott egy „esetleges orosz incidenst”, de hogy az mi lett volna, nem konkretizálták. A Rzeczpospolita című napilap szerint október végén és november elején a lengyel biztonsági szolgálatok, a rendőrség és a lengyel fegyveres erők elitegységei titkos megelőző és elrettentő műveletet hajtottak végre az orosz Kalinyingrádi exklávéval határos területen.