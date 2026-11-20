Angele vizsgálat előtt Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

A Fővárosi Állatkert főigazgatója, Sós Endre friss fb-posztjából derül ki, miért nem lett vemhes Angele, a nőstény elefánt annak ellenére, hogy az elmúlt fél évben többször is szexelni látták Assammal, a bikájával. Márpedig ennyi együttlét ez elefántok esetében általában gyermekáldással jár. Általában, de nem mindig. Éppen ezért vizsgálta meg most Angele-t és Assamot az alapvetően állatorvos Sós és felkért szakértője, Robert Hermes szaporodásbiológus specialista.

Assam itt már be van kábítózva Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Meg is találták az okot. Ami nem a nőstény vagy a hím ivarszerveivel kapcsolatos:

„A mostani félnapos budapesti akció során végül egyetlen prózai, de annál súlyosabb okot találtunk… egészen pontosan túlsúlyos okot. Angele-nek diétát kellett előírnunk, le kell dobnia 500kg-ot.”

– írta Sós főigazgató.

Videót is publikált a vizsgálatról, ebből kiderül, hogy miként függ össze a laza féltonnás túlsúly a szaporodással. Angele – feltehetőleg a dagisága miatt – hormonálisan inaktívvá vált, ezért nem termékenyült meg. Így reménykednek benne, hogy ha sikerül lefogynia, tombolni kezdenek benne a hormonok. Assamon feltehetőleg nem fog múlni, a vizsgálat ugyanis megállapította, hogy az ő spermái rendben vannak.

A fotódokumentáció alapján megállapíthatjuk, hogy az állatorvosok élete:

Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

mennyire hasonlít Frank Drebin hadnagyéra: