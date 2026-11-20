Nagy forgalomban nagyot gyengült péntek délelőtt a NER-oligarcha Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó 4iG részvényének árfolyama a pesti tőzsdén. A kereskedést csütörtökön 1500 forinton záró, pénteken 1499 forinton kezdő értékpapír az első másfél órában 6 százalékot meghaladó zuhanást mutatott be, 1404 forintig süllyedt az ára.

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Igaz, innen átmenetileg visszatért a 1440 forint környékére, de aztán újra 5 százalékos mínuszba gyengült, és az egyik leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en, bár így is magasabban van az árfolyama, mint november első felében, amikor 1200 forint alatt is járt.

A zuhanás ráadásul nagy forgalomban, az elmúlt harminc nap átlagát nagyjából kétszeresen meghaladó kereskedésben történik, bő két óra alatt több mint 100 millió forintnyi 4iG-részvény cserélt gazdát. Nagyjából két és félóra alatt akkora volt a 4iG forgalma, mint az elmúlt egy hónapban egy átlagos teljes kereskedési napon.

Nemcsak a 4iG gyengül, a részvények többsége mélyrepülésben van. Az OTP és a Mol árfolyama nagyjából 2,5 százalékos mínuszba került péntek délelőtt, a Magyar Telekom és a Richter is 1 százalék fölötti mínuszban van. A BUX részvényindex 2 százalékos mínuszban jár, csak olyan papírok vannak pluszban, amik forgalma csekély, legtöbbször az egymillió forintot sem éri el.