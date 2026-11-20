A hét elején derült ki, hogy a lakossági áramfelhasználóknak is tízszeres rendszerhasználati alapdíjat kell fizetniük, azaz 1 446 forint helyett 14 376 forintot.

A Telex kérdésére a Gazdasági és Energetikai Minisztérium megerősítette az áremelést, de hozzátették: a növekményt nem a felhasználók fizetik, hanem az állam.

Minden józanul gondolkodó emberben felmerül a kérdés: mire volt ez jó? A minisztérium lapnak küldött válasza szerint egy jövőre életbe lépő módosítás miatt, ami a valós költségekhez igazítja a tételeket. A háztartások így tudatosabban alakíthatják ki fogyasztási szokásaikat, dönthetnek energetikai beruházásaikról.