Hajdú Ferenc tatabányai önkormányzati képviselő csinos zöld kosztümben jelent meg a tatabányai közgyűlés csütörtöki ülésén, ahol épp a mi hazánkos Boda Bánk László előterjesztéséről szólt a vita. Boda a Mi Hazánk által a települések önkormányzatainál szorgalmazott előterjesztést ismertette, ami szerint az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekből megpróbálnák távol tartani „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a különböző szexuális irányultságokat népszerűsítő és megjelenítő” tartalmakat.

A 2019-ben az ellenzéki összefogás által támogatott Hajdú nem sokáig maradt a teremben. Boda először lefagyott, majd az ülés vezetője megkérte Hajdút, hogy menjen ki a teremből, és a közgyűlési munka méltóságának megfelelően öltözködve jöjjön vissza a terembe. Mikor Hajdú valamit mondott – a felvételeken ezt nem hallani –, az ülés vezetője erre azt mondta, nem adott szót a képviselőnek. Hajdu végül távozott a teremből.

Boda ezután azzal folytatta, hogy korábban azt gondolta, azzal fognak a javaslata ellen érvelni, hogy ilyesmire nincsen példa, „de hát kettő percen belül bizonyította az élet, hogy igenis van olyan tartalom, amit megmondom őszintén, nem nagyon magyaráznám el a gyerekeimnek. Ennek tudatában várom a hozzászólásokat.”