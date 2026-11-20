Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megtiltja az amerikai vállalatoknak, hogy külföldön mesterséges intelligencia alapú adatközpontokat építsenek. Ha mégis megteszik, akkor „óriási adóval” nézhetnek szembe.

„Mindent megtartunk ebben az országban” – mondta Trump. Az új ötletről kevés részletet árult el, pedig állítása szerint a kabinetjének többi tagja is most hall erről először.

Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

A technológiai óriások, mint például a Meta és a Google, már kötöttek megállapodásokat adatközpontok külföldi építéséről. Viszont nem világos, hogyan lehetne érvényesíteni egy ilyen szabályozást a bevezetése esetén.

„Nem fogjuk megengedni a vállalatainknak, hogy adatközpontokat építsenek az országunkon kívül. Mert Kína mindannyiukat el fogja vinni, és mi nem engedjük, hogy ez megtörténjen”, mondta.

Trump ezt azután jelentette be, hogy közölte, az Egyesült Államok vezető szerepet tölt be az adatközpontok építésében, és nem engedi, hogy Kína megelőzze az Egyesült Államokat a mesterséges intelligencia terén.

A Pew Research Centre adatai szerint áprilisban körülbelül 3000 adatközpont működött az Egyesült Államokban, további 1500 pedig az engedélyezés és az építés különböző szakaszaiban volt. Sokukat vidéki területeken építik, és az olyan problémákkal kapcsolatos aggodalmak, mint a zajszennyezés és az energiafogyasztás, hozzájárultak ahhoz, hogy a demokrata jelöltek november 3-án győzelmet arattak az adatközpontok építésére vonatkozó szigorúbb szabályokra vonatkozó ígéretükkel. (BBC)