Egytől két évig terjedő börtönbüntetésre ítélt a párizsi büntetőbíróság péntek este három rendőrt egy fekete bőrű zenei producernek, Michel Zeclernek a hat évvel ezelőtti, országos vitát kiváltó bántalmazása miatt. Az igazságszolgáltatás megállapította, hogy rasszista indíték állt a háttérben.

Michel Zecler Fotó: THOMAS SAMSON/AFP

A túlkapási eset miatt – amelyet Emmanuel Macron államfő is megdöbbentőnek nevezett – hat évvel ezelőtt ismét fellángolt a közéleti vita Franciaországban a rendőri erőszakról és rasszizmusról, amelyet elemzők rendszerszintűnek tartanak, míg a hatóságok és a rendőri szakszervezetek szerint elszigetelt esetekről van szó.

Michel Zeclert 2020. november 21-én a saját zenei stúdiójának bejáratánál bántalmazta – ütlegelte és megrugdosta – három rendőr, akik eredetileg a maszkviselés elmulasztása miatt akarták igazoltatni őt a Covid-19 járvány idején. A helyszínre erősítésként hívott harminc rendőr könnygázgránátot dobott be a stúdióba, ahonnan a kisiető kilenc embert brutális módon letartóztatták Michel Zeclerrel együtt, akit aztán újból megvertek a nyílt utcán, miközben „mocskos négernek” nevezték.

A három rendőr ezután hamis jegyzőkönyvet állított össze, amelyben a producert ellenük elkövetett erőszakos cselekményekkel vádolták meg, és ellenszegülés miatt feljelentést tettek ellene. A stúdió térfigyelő kamerái rögzítették, hogy a rendőrök úgy mértek ütéseket a producerre, hogy ő nem viszonozta azokat. A felvétel teljesen cáfolta a rendőrök verzióját, és megmentették a producert egy bírói tévedéstől az ügyész vádbeszéde szerint.

A bíróság mindhárom rendőrt bűnösnek találta az összes vádpontban - birtokháborításban, rasszista indítékból csoportosan elkövetett szándékos erőszakban, és hivatali személy által elkövetett közokirat-hamisításban, amiért akár 15 év börtönbüntetés is kiszabható lett volna. Az ügyészség 4, 5 illetve 6 év szabadságvesztést indítványott ellenük.

Mindhármukat öt év börtönbüntetésre ítélték, de ebből az egyiküknek két évet, a másiknak másfelet, a harmadiknak egy évet kell ténylegesen letöltenie. Azonnali hatállyal végleges eltiltották őket a hivatásuk gyakorlásától is.

A rasszista indíték, amelyet bizonyítékok hiánya miatt a nyomozás nem állapított meg, de amelyet a bíróság végül megalapozottnak talált, a két hétig tartott per egyik központi kérdése volt.

A bíróság hangsúlyozta, hogy Michel Zecler egy fekete bőrű rendőrnek – aki megbilincselte őt a verés után – egyből jelezte, hogy rasszista sértésekkel illette a másik három rendőr, ezt megismételte a kihallgatásán, majd a kórházba szállításakor is, és elmondta a közeli hozzátartozóinak is. A producer számára, aki a támadást saját bevallása szerint még mindig nem heverte ki, a rasszista indíték elismerése kulcsfontosságú volt. A három rendőr a perben elismerte, hogy jogellenesen mértek ütéseket a producerre, s az utolsó napon bocsánatot kértek tőle. (via MTI)