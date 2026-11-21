Október végén csontrákban meghalt a 11 éves Julian Luginger, az osztrák és az európai asztalitenisz egyik legnagyobb ígérete. A fiú márciusban két nemzetközi utánpótlástornát is megnyert, a 11 éven aluliak világranglistáján pedig a második helyen szerepelt.

Szeptemberben azonban fájni kezdett a háta. Nem sokkal később csontrákot diagnosztizáltak nála. Édesapja szerint a kórházban is pingpongozott, és nagyon keményen küzdött, de nem volt esélye. A daganat gyorsan terjedt.

Juliannak nagy tervei voltak, többek között saját csarnokról és pingpongakadémia-alapításról álmodott. Halála után a család egyik barátja online adománygyűjtő felhívást tett közzé, miszerint a fiú szülei Julian nevével, fényképével és egy asztalitenisz hálóval díszített sírkövet szeretnének állítani fiuknak. A sírkőre már több mint 700-an adományoztak pénzt, több mint 26 ezer eurót.

(via Süddeutsche Zeitung)