A mexikói hadsereg elfogta Fausto Isidro Meza-Flores drogbárót, aki szerepel az FBI 10 legkeresettebb bűnözőjének listáján. Az akció heves tűzharccal járt, egy baseballmeccs szurkolóinak menekülnie is kellett.

A mexikói védelmi minisztérium közleménye szerint a Los Mazatlecos kartellt vezető Meza-Florest az amerikaiak segítségével, Guasavéban, Sinaloa államban fogták el, majd Mexikóvárosba szállították. A mexikói biztonsági miniszter szerint a bűnszervezet két másik tagját is elfogták, köztük a kartell második emberét, Germán N-t.

Fausto Isidro Meza-Flores Fotó: -/AFP

Meza-Floresék elfogása során a hadsereg tűzharcba keveredett egy fegyveres csoporttal. A védelmi minisztérium szerint a katonákat a művelet megkezdésekor robbanóeszközök fogadták, a fegyveresek pedig úttorlaszokat emeltek több közeli településen. Az akció miatt félbeszakadt egy profi baseballmeccs, miután a stadionban lövések dördültek. A tévében élőben közvetítették, ahogy a szurkolók fejvesztve menekülnek a lelátóról, a sportolók pedig elhagyják a pályát.

Pánico en el Kuroda Park. El juego de béisbol de Algodoneros vs Venados se suspendió en la 3ra porque afuera sonaba la guerra. Balazos, gritos y gente corriendo en pleno estadio. Así no se puede ni ver béisbol en Guasave, Sinaloa. 🎥 @noticieristas https://t.co/Zhvwjg9yXz — Héctor Ponce (@HectorPonce99) November 21, 2026

Az FBI körözési felhívása szerint Meza-Flores nagy mennyiségű heroin, metamfetamin, kokain, fentanil és marihuána birtoklásáért, terjesztéséért, valamint az Egyesült Államokba történő behozataláért felelős. A férfi ellen 2019-ben kábítószer-kereskedelem és lőfegyver birtoklása, 2012-ben pedig kábítószer-kereskedelem miatt emeltek vádat. Az FBI 5 millió dolláros nyomravezetői díjat ajánlott annak, aki információt szolgáltat az elfogásához. (via CNN)