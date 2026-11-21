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Rúzs, fehér púder, hosszú szempillák, hófehér, bolyhos pulcsi, a sarokban kiskutya: H. megadja a módját, ha bemegy dolgozni. „Egymásra rakjuk a rétegeket… Így ni. És ha kész a torta…” – magyarázza egy monitor előtt, miközben a képernyőn kattintgat. De H. nem gasztroinfluenszer, és nem sütit süt. „Ha kész a torta, odamegyünk a drónos emberekhez, hogy helló, ott vannak az oroszok, öljétek meg őket.”

A torta a kódneve azoknak a rétegzett jeleknek és információknak, amelyeket orosz katonák hagynak a digitális térben, és amiket H. hírszerzőként begyűjt.

Fotó: Győri Boldizsár

H. egy kramatorszki szobában ül, és a 46-os légideszant-dandár rádiós hírszerző alakulatának tagja. 29 éves, etnikailag orosz, és Nagy-Britanniában élt, ahol politikatudományt tanult. Nem gondolta volna magát hasznosnak Ukrajna számára 2022-ben, amikor a második diplomáját készült megszerezni. Mégis, miután végzett, úgy érezte, van mit felajánlania. „Úgy gondoltam, hogy a nyelvtudásom, az elemző képességeim hasznosak lehetnek.” Először a Légióhoz akarták beosztani toborzónak, de az esze miatt a hírszerzéshez került.

Utcakép Kramatorszkban Fotó: Győri Boldizsár

„Felkelünk, megmossuk a fogunkat, leülünk a gép elé, dolgozunk” – üti el a kérdést, hogy telik egy átlagos napja, majd belemélyed az előtte lévő képernyőbe. Sárga köröket húz az egérrel egy térképre, és különböző pontokat vizsgál körülötte. A munkájukat és a beérkező információkat az ukrán Delta nevű szoftver fogja össze.

Fotó: BOLDIZSAR GYORI

Azok a pontok a térképen mind-mind egy végzetes hiba eredményei. Egy orosz katona nem megfelelően használta valamelyik elektronikus eszközét, és nyomot hagyott az elektromágneses térben, ami potenciálisan az ő vagy társai életébe fog kerülni, ha H. jól végzi a dolgát.

„Van egy sejtésünk arról, hogy hol lehetnek orosz állások. Az én dolgom, hogy ellenőrizzem, tényleg ott vannak-e. Egymásra pakoljuk a jeleket, információkat” – ezek a torta rétegei – „és ahol elegendő számban fedik egymást, ott jó eséllyel pozíció van, megjelöljük, és átadjuk egy dróncsapatnak.”