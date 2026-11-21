89 éves korában meghalt Paolo Bulgari olasz üzletember, divattervező, a Bulgari luxusmárkát alapító Sotiros Bulgari unokája. Halálhírét családja jelentette be. Bernard Arnault, a Bvlgari márkát birtokló LVMH Csoport elnöke részvétét fejezte ki.

Paolo Bulgari testvéreivel együtt vezette a nagyapja által alapított céget, amit a világ egyik legismertebb luxusmárkájává alakítottak át. Bulgari ügyfelei között volt Liz Taylor és Richard Burton, Anna Magnani, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman és Marilyn Monroe.

Paolo Bulgari 1998-ban Fotó: Bridgeman Images via AFP

Bulgari Rómában élt. Első feleségétől négy, második feleségétől két gyermeke született. 2019-ben alapítványt hozott létre, amivel a szegények segítésére és a fiatalok oktatására koncentrált. (via Ansa.it)