89 éves korában meghalt Paolo Bulgari olasz üzletember, divattervező, a Bulgari luxusmárkát alapító Sotiros Bulgari unokája. Halálhírét családja jelentette be. Bernard Arnault, a Bvlgari márkát birtokló LVMH Csoport elnöke részvétét fejezte ki.
Paolo Bulgari testvéreivel együtt vezette a nagyapja által alapított céget, amit a világ egyik legismertebb luxusmárkájává alakítottak át. Bulgari ügyfelei között volt Liz Taylor és Richard Burton, Anna Magnani, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman és Marilyn Monroe.
Bulgari Rómában élt. Első feleségétől négy, második feleségétől két gyermeke született. 2019-ben alapítványt hozott létre, amivel a szegények segítésére és a fiatalok oktatására koncentrált. (via Ansa.it)