Még Tura Capital Befektetési és Vagyonkezelő Kft. néven hozták létre 2005-ben azt a 2010 áprilisa óta Hegyvidék Property Kft.-nek hívott céget, ami a 2010-es évek közepén azzal került be a hírekbe, hogy megszerezte a rábasebesi Széchenyi-kastély tulajdonjogát, és ott kastélyszállót akart kialakítani olyan szakemberekkel, akik az akkoriban Tiborcz-érdekeltségbe került turai kastélyhoz is kötődtek.„ Nincsenek

óriási, ötcsillagos tervek, de amit ígérnek és elképzeltek, azt szeretnék be is tartani, illetve megvalósítani” – idézte akkor a megyei lap Stemler Balázst, akit „a kastélyprojekt marketingjével foglalkozó szakemberként” mutattak be a cikkben.

A tervekből végül mégsem lett semmi, a HVG 2018-ban már arról írt, hogy eladósorba kerülhet a kastély, ami végül néhány éve bezárt. Előtte, 2023-ban a Hegyvidék Property tulajdonosai, az 51 százalékos részesedéssel rendelkező Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. és a 49 százalékos tulajdonos, a ciprusi bejegyzésű Dentaform Ltd. kiválással megalapították a Rábasebes Kastély Kft.-t, abban áthelyezve a kastélyt, az ahhoz kapcsolódó ingó- és ingatlanvagyont. A Hegyvidék Property az elmúlt évet közel 40 millió forintos veszteséggel zárta, a saját tőkéje 74 millió forintra csökkent az előző évek 110 milliós szintjéről, de csökkentek a kötelezettségei is.

Legalább egy kötelezettségének viszont biztosan nem tett eleget: az Opten cégnyilvántartásának adatai szerint a NAV tavaly két végrehajtást indított ellene, és bár azok lezárultak – a második néhány nap alatt –, a következő, idén áprilisban indult végrehajtást nem sikerült kielégítő módon lezárni. Annyira nem, hogy a cég egy százmilliós értékű ingósága, egy úgynevezett többkomponensű élelmiszerrúd gyártósor kalapács alá is kerül.

Az adóhivatal novemberben hirdette meg a 607 millió forint értékű becsült gyártósor árverését, de maga a licitálás csak januárban lesz. Az árverési hirdetmény szerint a gyártósor 2019-ben készült, a része egy 5 darabos töltő-főző berendezés, van hozzá főzőkád és hűtőkád, klipszelő berendezés és persze szállítószalagok is. Akinek szerencséje van, az a 607 milliós becsérték feléért, bő 300 millió forintért megszerezheti a gyártósort, amit online keresgélésem szerint többrétegű töltött vagy bevont szeletek (például fehérjeszeletek, müzliszeletek, gyümölcs- és energiaszeletek) nagy volumenű előállítására lehet használni.