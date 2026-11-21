A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV) az Ellenszél adatigénylésére közölte, hogy Mága Zoltán 2024-es és 2025-ös budapesti újévi koncertjének tévéfelvételére összesen nettó 43 680 190 forintot számolt el a közmédia. Az MRTV megadta a felvétel, a hangkeverés és a képi utómunka díját is, a 2026-os koncerthez azonban nem közölt összeget.

A Telexszel az MTVA korábban csak annyit közölt, hogy „térítésmentes volt a koncert sugárzása és a jogok megszerzése”. A felvételek gyártási költségét viszont nem adta meg.

Most az adatigénylésre a közmédia a 2024-es koncertnél három tételt sorolt fel: a televíziós képfelvétel (az MRTV szóhasználatában „broadcast felvétel”) nettó 11,86 millió forintba, a soksávos hangrögzítés és az adáshang keverése 7,81 millióba, a képi utómunka 1,84 millióba került.

Egy évvel később a broadcast felvétel nettó 12,022 millió, a hang 8,8757 millió, a képi utómunka 1,25125 millió forintot tett ki, ehhez jött még nettó 21 240 forint szállítási díj. A hang így nettó 1 065 700 forinttal drágább lett, a képi utómunka 588 750 forinttal olcsóbb, az összes tételt együtt nézve pedig a 2025-ös felvétel nettó 660 190 forinttal került többe. (via Ellenszél)