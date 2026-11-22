Előzetes vizsgálatok szerint dróntámadás okozhatott robbanást egy orosz hajón Bengázi kikötőjében – közölte vasárnap a kelet-líbiai kormányzat. A tájékoztatás szerint az Oroszországba tartó hajó üzemanyag- és ellátmányvételezés céljából állt meg a líbiai kikötőben a két ország közötti tengerészeti együttműködési megállapodás alapján. Két egészségügyi forrás szerint a robbanás következtében többen megsebesültek, de halálos áldozat nem volt.

Bengázi kikötője Fotó: ABDULLAH DOMA/AFP

Az orosz hatóságok egyelőre nem reagáltak az ügyben, illetve a feltételezett támadás elkövetőjeként sem jelentkezett senki. A kelet-líbiai hatóságok hangsúlyozták, hogy a kikötő és a haditengerészeti bázis létesítményei, ideértve a raktárépületeket is, biztonságban vannak, és a tűz eloltásával helyre fog állni a térségben a zavartalan működés.

A kelet-líbiai vezetés egyben elítélte a támadást, amely – mint fogalmazott – az ország szuverenitása ellen irányult és veszélyeztette a tengeri hajózás biztonságát. Hangsúlyozta, hogy jogi és diplomáciai eszközökkel fog fellépni a felelősökkel szemben.

„A líbiai kormány nem fogja engedni, hogy a líbiai kikötőket vagy az ország területét, illetve területi vizeit leszámolások vagy nemzetközi konfliktusok kiterjesztésének színterévé tegyék”,

tette hozzá a kormány. Nevük elhallgatását kérő két líbiai katonai tisztségviselő szerint a Merkurij orosz korvettben keletkeztek károk. Mint mondták, ukrán tengeri drónok támadhattak a hajóra, az ukrán erők által használt nyugat-líbiai bázisról. Hozzátették, hogy legalább négy drónt sikerült elfogni, de kettő eltalálta a hajót, aminek következtében a kikötőben is tűz keletkezett. A katonai tisztségviselők közölték azt is, hogy tengeri drón támadása érte egy máltai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót is vasárnap bengázi partjainál. Elmondták, hogy a kelet-líbiai haditengerészet és légierő egységei több mint 12 tengeri drónt semmisítettek meg az este folyamán. (MTI)