Egy év, két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte az ügyben eljáró Bicskei Járásbíróság azt a biztonsági őrt, aki 2025 augusztusában autós üldözésbe keveredett Hadházy Ákos korábbi független képviselővel Hatvanpuszta közelében – erről Hadházy posztolt a Facebookon. A közúti veszélyeztetés bűntette miatt egy évre bevonták az elkövető B kategóriás jogosítványát, és fizetnie 360 ezer forint bűnügyi költséget is ki kell fizetnie.

„A bíróság az indoklásában kimondta azt a nyilvánvaló tényt, amit a »rendőrség« és az »ügyészség« törvénysértő módon »nem vett észre«: a vagyonőr a testi épségemet súlyosan veszélyeztetve szándékosan jött nekem több alkalommal azért, mert mindenáron meg akart állítani.”

Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

A rendőrség anno közúti veszélyeztetés gyanújával indított eljárást, ám a Bicskei Rendőrkapitányság 2025. november 11-én megszüntette a nyomozást.

Hadházy az ítélet kapcsán így fogalmazott: „A bicskei járásbíróság tárgyalása és az ítélet is korrektnek mondható és ad némi elégtételt. A vádlott végig tagadott, semmiféle megbánást nem tanúsított.” Hadházy azt írta, még egy hiányérzete van: a „tárgyalás során kiderült, hogy a biztonsági őrök főnöke adott utasítást arra, hogy próbáljanak engem megállítani (amihez amúgy semmilyen joguk nem volt). Azt a kérdést azonban a bíró nem engedte feltenni és így már soha nem fogjuk megtudni, hogy a főnököt utasította-e valaki erre.”