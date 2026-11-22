Egy mediterrán ciklon hátoldalán hétfőtől hideg, fagyos levegő zúdul be észak felől, csütörtökön pedig már havazhat – írja előrejelzésében az Időkép.

Ráadásul vasárnap délutántól az északi országrész kivételével újabb csapadékra van kilátás, nem is csak egy futó záporkára, hétfő délelőttig pedig a déli megyékben további 20–30 milliméter esőre kell készülni.

A minket fagyoskodásba taszító ciklon hétfőn kelet, északkelet felé halad tovább, mindeközben viharos szél kíséretében hideg, száraz, sarkvidéki eredetű levegő árasztja el térségünket, és jelentős lehűlés várható. Hiába fog néha sütni a nap, a metsző északi-északnyugati szélben a ténylegesen várható 3–8 foknál jóval hidegebbnek érezhetjük majd a levegőt.

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az északkeleti országrészben kedden már hózáporok is előfordulhatnak. Szerdára virradóan országszerte fagyni fog, a hidegre hajlamos helyeken -10 fokig hűlhet a levegő.

Csütörtökre egy újabb mediterrán ciklon érkezhet fölénk, amely meghozhatja az első jelentősebb havazást. Mivel mediterrán ciklonról van szó, így a csapadék tér- és időbeli kiterjedése, valamint halmazállapota még meglehetősen bizonytalan, szóval senki ne írjon felháborodott levelet se nekünk, se az Időképnek, ha mégsem fog havazni, az előrejelzések addig még frissülni fognak.