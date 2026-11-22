„Dicsőséged története még nem ért véget. Ideje, hogy újra próbára tedd a tudásodat” – olvasható az üzenetben, amelyet a Honfoglaló üzemeltetői küldtek ki azoknak a felhasználóknak ki, akiknek „páncélja régóta pihen a fegyvertárban, s kardjuk sem forgott a csatatéren egy ideje” – írja a HVG.

Fotó: Wikipédia

2027 januárjában ugyanis megtisztítják a Honfoglaló rendszerét, és végleg törölik a hosszabb ideje inaktív profilokat, így aki meg szeretné tartani a régi eredményeit, januárig újra be kell lépnie a rendszerbe. 2021 óta amúgy nem lehet böngészőben játszani, a Honfoglalót is utolérte a 21. század, már csak okotelefonos alkalmazásként érthető el.

(Aki nem tudja, mi az a Honfoglaló, kérdezze meg egy milleniál ismerősét.)