Az októberi baleset után ugyan ideiglenesen helyreállították a paksi távhővezetéket, viszont a téli fűtési szezont nem bírná végig, és mivel időközben az új vezetékszakasz elkészült, eljött az ideje, hogy azt a hálózatra kössék. A távfűtés ezért november 23-án, hétfőn hajnali 5 órától a tervek szerint november 25-én, szerdán reggel 6 óráig szünetel, írja a Teol. A leállás Paks valamennyi távhővel ellátott részét érinti, pontos számot azonban nem említettek a tájékoztatásban.

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A távfűtés tervezett leállására 49 órás időablakot jelölt meg a D.C. Therm Kft. Ezalatt a fűtés és a használati melegvíz-szolgáltatás is szünetel.

Még október 26-án délután történt a baleset, amikor is a Paks II. beruházás területéről kihajtó nyerges vontató egy munkagépet szállított. A gép gémje beleakadt a távhővezeték tartószerkezetébe, amely súlyosan megrongálódott.