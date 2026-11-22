Ezerháromszáz rászoruló vett részt a XIV. Leó pápával közös ebéden a vatikáni audiencia-teremben vasárnap, a rendezvényen a katolikus egyházfő azt kérte, senki ne nélkülözze, ami a megélhetéshez szükséges.

A VI. Pálról elnevezett teremben százhat asztalt állítottak fel.

A többnyire római menhelyekről érkezett szegényeket a Vöröskereszt önkéntesei szolgálták ki.

Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Korábbi dél-amerikai útja miatt a pápa egy héttel a szegények, idén november 15-én tartott világnapja után fogadta a rászorulókat.

A közös ebéd elején mondott beszédében XIV. Leó kijelentette: „Ma mindannyian egy család vagyunk”.

Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Azt kérte, hogy „minden családban meglegyen a békés együttlét öröme, és senki ne nélkülözze, ami a megélhetéshez szükséges”.

Az asztalokra túróval és spenóttal töltött cannelloni tészta került, pörkölt és édesség.

A Vatikánban tartott ebéddel egy időben a római menhelyeken és plébániákon is csomagot kaptak a rászorulók a pápai szeretetszolgálat támogatásával.