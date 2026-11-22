Nagyon úgy tűnik, készül a karácsonyi eposz folytatása. A Deadline szerint mióta Macaulay Culkin előállt a Reszkessetek, betörők! folytatásának ötletével, és azt megosztotta David Greenbaummal, a Disney Motion Pictures vezetőjével, fellángolt az érdeklődés minden idők legismertebb karácsonyi vígjátékának folytatása iránt.

Állítólag Culkin nyáron beszélt Greenbaummal arról, hogyan folytatódhatna Kevin McCallister története úgy, hogy a karakter idősebb és bölcsebb lett, és gyerekként már átélt egy otthon felejtést és egy betörést is. Több forrásból megerősítették, hogy a Culkin főszereplésével készülő folytatás előkészületei a korai szakaszukban járnak a Disney tulajdonában lévő 20th Century Studiosnál. A forgatókönyvet Culkin eredeti ötlete alapján Seth Rogen és Evan Goldberg írja, akik producerként is részt vesznek a munkában.

A filmsorozat 36 évvel ezelőtti indulása óta valóságos aranybányának bizonyult a 20th Century Studios számára. Az első, 1990-es filmet és annak Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című folytatását is Chris Columbus rendezte, a két film összesen 836,3 millió dolláros bevételt hozott. Az 1997-ben bemutatott harmadik filmben Culkin nem szerepelt, de azzal a franchise összbevétele világszerte 915,7 millió dollárra emelkedett.

Egyelőre nem tudni, hogy Columbus visszatér-e az újabb részhez. Ő egyébként közvetlenül a bejelentés előtt beszélt arról, hogy szerinte nem kellene újabb folytatást készíteni. A Varietynek adott interjúban kérdezték, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy újabb Reszkessetek, betörők!-film készüljön, amely kapcsolódik az általa rendezett első kettőhöz. Colombus álláspontja az volt, hogy új film „nem készülhet” a Kevin édesanyját, Kate McCallistert alakító Catherine O’Hara halála után. Columbus úgy vélte, ha Culkin vissza is térne, az eredeti filmek örökségére építő folytatás O’Hara nélkül nem működne.