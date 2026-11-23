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Jókora visszapattanást mutatott be hétfőn a New York-i tőzsde – jelenti a New York Times. Az egyik legfontosabb index, az S&P 500 nyitáskor 5 százalékkal emelkedett és azóta is ebben a tartományban mozog. Ezzel máris korrigálva az óriási múlt heti zuhanás több mint felét. Az index a múlt héten 8,6 százalékot esett, ami a legnagyobb zuhanás volt azóta, hogy Trump elnök 2025 áprilisában bevezette a büntetővámokat. Az Nvidia részvényárfolyama Jensen Huang visszatérésének hatására kapásból 30 százalékos pluszban indított, és később már a 35 százalékos emelkedést is megközelítette. A techcéhek részvényeit összesítő Nasdaq Composite index 6 százalékot erősödött.