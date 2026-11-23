A világ olyan lesz a héten, mint egy tacskó bőrorra: hideg és nedves, de azért jó sokat lehet röhögni rajta. A télire fordult időjárás a csapadékfrontokkal együtt egyre közelebb hozza ugyanis a havat, mármint a nemcsak egy-két hegycsúcson, hanem síkvidéki területeken is megmaradó, rég látott, fehér, kristályos anyagot.
Az átmenet az előrejelzések szerint durván 3 nap alatt mehet végbe:
Keddre szeles, csípős, de még napos időt várnak, ám a hideg miatt északkeleten már ekkor lehetnek hózáporok. Éjjel mindenütt fagyni fog, de napközben még felmegy plusz 2-6 fokig a hőmérséklet.
Szerdán már beborul, délnyugat felől, ami napközben ellepheti az egész országot, kivéve talán az előző nap behavazott északkeletet. A nap néhol már mínusz tíz fokról indul, de napközben felmehet 1-5 fokig.
Csütörtökön aztán belezendíthet az előtél: erre a napra jó sok csapadékot várnak, ami a környéktől és az aktuális hőmérséklettől függően lehet hó, havas eső vagy eső, sőt ebből az ónos változat sem kizárt. Egész sok tájon megmaradhat a hó: nyugaton, északon és északnyugaton nem lenne meglepő a jelenség. Ez lehet az első olyan nap a héten, hogy egyes környékeken napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet.