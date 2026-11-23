A világ olyan lesz a héten, mint egy tacskó bőrorra: hideg és nedves, de azért jó sokat lehet röhögni rajta. A télire fordult időjárás a csapadékfrontokkal együtt egyre közelebb hozza ugyanis a havat, mármint a nemcsak egy-két hegycsúcson, hanem síkvidéki területeken is megmaradó, rég látott, fehér, kristályos anyagot.

Az átmenet az előrejelzések szerint durván 3 nap alatt mehet végbe: