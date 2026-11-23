Az Antalyában megrendezett COP31 klímakonferencián a két hétig tartó tárgyalások után sem tudtak átfogó megállapodást tető alá hozni, ezért teljes kudarc lett a klímacsúcs. A töréspont a klímaváltozás oka, a fosszilis tüzelőanyagok kérdése volt, írja a CNN.

Ez volt egyébként a történelem leghosszabb klímacsúcsa, és az első nagyobb csalódás a 2009-es koppenhágai COP15 óta. „Ez volt a valaha volt legrosszabb COP, és összeomlásának figyelmeztető jelnek kell lennie a világ számára” – mondta Mohamed Adow, a Power Shift Africa energiaalapítvány igazgatója.

Az Antalya Paktum jóváhagyására szánt utolsó találkozón világossá vált, hogy a tárgyalásokon részt vevő több mint 190 ország között nem lesz meg a szükséges konszenzus a megállapodás elfogadásához.

Fotó: YOSHIMUNE NUMATA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A mély ellentéteket lehetetlennek bizonyult áthidalni a kulcsfontosságú kérdésekben – legfőképpen olyanokban, melyek szerint a világnak el kellene távolodnia a fosszilis tüzelőanyagoktól (ez a kifejezés végül nem került be a megállapodásba), valamint a már most is klímakatasztrófákkal küzdő országok pénzügyi támogatásának növelése. Az olajországok, köztük Szaúd-Arábia, régóta ellenzik a fosszilis tüzelőanyagokra való bármilyen utalás beillesztését a megállapodásba.

Az Európai Unió, Panama, a Marshall-szigetek és Norvégia is elutasította a megállapodást. Darragh O'Brien, Írország klímavédelmi minisztere, aki az EU nevében vezeti a tárgyalásokat, azt mondta, hogy a blokk nem fog jóváhagyni egy olyan megállapodást, „amely még csak nem is említi a fosszilis tüzelőanyagokat”.

„Úgy vélem, ezt a COP-ot néhány olajállam eltérítette”,

mondta később a Reuters hírügynökségnek.

Murat Kurum, a COP31 elnöke elismerte, hogy nem volt meg a támogatás a paktum áthúzásához. „Mindent megtettünk” – mondta –, „de egyértelmű, hogy vannak olyan országok ebben a teremben, amelyek ellenzik ezt a szöveget. Elismerjük, hogy nincs konszenzus a dokumentumban.”

Kína, amely a világ legnagyobb klímaszennyezője, de egyben tisztaenergia-szuperhatalom is , „mély csalódásnak” nevezte a konszenzus hiányát. Li Gao, a kínai delegáció vezetője azt mondta, hogy az eredménynek „nem szabadna a bizalom elvesztéséhez vezetnie” az országok azon képességében, hogy együttműködjenek a klímaváltozás kezelésében.

A COP31 rávilágított a hatalmas szakadékra az ambiciózus fellépést szorgalmazók – gyakran az éghajlatváltozás által leginkább kiszolgáltatott országok – és az olajban gazdag nemzetek között. A korábbi COP-okhoz hasonlóan a legnagyobb vitapont két szóra korlátozódott: a fosszilis tüzelőanyagokra.

Az erre való összes utalást eltávolították minden további tervezetből, annak ellenére, hogy több mint 100 ország szorgalmazta azok megtartását. „Nem oldhatjuk meg a fosszilis tüzelőanyag-válságot azzal, hogy úgy teszünk, mintha nem kellene fokozatosan kivezetnünk azokat” – mondta Harjeet Singh, a Satat Sampada Climate Foundation alapító igazgatója.

A másik vitatémát a pénzügyek jelentették. A szegényebb, éghajlatváltozás által veszélyeztetett országok régóta több pénzt kérnek, hogy segítsenek nekik alkalmazkodni azokhoz az éghajlati katasztrófákhoz, amelyekkel aránytalanul nagy mértékben szembesülnek, mégis keveset tettek a kiváltó okokért.

„A gazdag országok nem voltak hajlandók pénzt biztosítani a közösségeknek a klímakatasztrófákra való felkészülésre és az azokból való kilábalás segítésére, ehelyett szabad utat adtak a szennyezőknek” – mondta Singh. „Nincs jobb megállapodás, mint egy olyan, amely kudarcot vall.”

Chris Bowen, a COP31 tárgyalásainak elnöke szerint az eredmény nagyon kiábrándító, de „sok jó dolog” is sült ki a tárgyalásokból, többek között több mint 90 ország írt alá ígéretet gazdasága villamosításának fokozására.

„Ami most történik, az az, hogy… folytatjuk a megújuló energiaforrásokra való átállásunkat, és jövőre újra összeülünk Etiópiában, hogy meglássuk, tudunk-e előrelépést elérni” – mondta.