12 év fegyházbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla arra a férfira, aki 2016 decemberében áramot vezetett a pécsi Zsolnay-mauzóleum kapujába – közölte az ügyészség az MTI-vel.

A vádlott elhatározta, hogy a mauzóleum fém kapujába áramot vezet, tudva, hogy ezzel több embert megölhet. A közelben lakott, így voltak információi a környékről és a múzeum őrzéséről. Tudta azt is, hogy az épület fém bejárati kapuja mellett kapcsolószekrényt helyeztek el, amelyből elektromos áram nyerhető.

A bűncselekményhez különböző villanyszerelési eszközöket szerzett be, majd 2016. december 7-én éjjel, az őr távozása után az épület bejáratához ment, ott az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr észrevette a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét.

Az őr annak köszönhetően nem szenvedett halálos áramütést, hogy aznap vastag talpú, az elektromos árammal szemben magas ellenállású cipőt viselt.

Az áram alatt lévő kapuhoz viszont bárki hozzáérhetett volna, és érintés esetén halálos sérülést szenvedhetett volna. A vádlottról az is kiderült, hogy 2023 februárja és augusztusa között munkáltatója pécsi telephelyéről kerti szerszámokat és gyomirtókat lopott el, majd 2023 novembere és 2024 júniusa között egy másik társaság telephelyéről Zsolnay-porcelánokat vitt el, több mint 1,5 millió forint értékben. A nyomozók később a férfi lakásán kábítószert is találtak.

A férfit első fokon a Pécsi Törvényszék előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, két rendbeli lopás bűntette és folytatólagosan elkövetett kábítószer birtoklásának vétsége miatt tizenkét év fegyházra ítélte azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. A vádlott és védője fellebbezése folytán eljáró táblabíróság az ügyészi indítvánnyal megegyezően, kisebb módosítások mellett, helybenhagyta az elsőfokú döntést. Az ítélet jogerős.