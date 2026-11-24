Télies fordulatot vesz az időjárás, írja az Időkép, és mivel a hét közepén érkező mediterrán ciklon újabb csapadékot hoz, a legfrissebb előrejelzések szerint az északi-északnyugati országrészben jó eséllyel havazás várható. A Pilisbe már hétfőn megérkezett az első hó, a Pilisi Parkerdő videón is megmutatta a szezon első havazását:

A mediterrán ciklon felhőzete szerdán borítja be az országot, kisebb csapadék ekkor már több helyen előfordulhat, írja a meteorológiai portál. Az ország északi felén hószállingózás és kisebb havazás, délebbre eső várható, míg az átmeneti zónában havas eső, fagyott vagy ónos eső is eshet. Jelentősebb, országos csapadék csütörtök hajnalra érkezhet délnyugat felől, több helyen kiadós mennyiség várható. A portál szerint északon, északnyugaton és az Alpokalján jó eséllyel végig havazhat, míg dél, délkelet felé haladva inkább eső valószínű.

Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A Hungaromet előrejelzése szerint szerdán hajnalra az ország egyes részein akár mínusz 9 fokra is lehűlhet a hőmérséklet, majd napközben 0 és 5 fok között lehet. A hét második felében kissé enyhül, de a hétvégén, ahogy csökken a csapadék mennyisége, ismét jöhetnek a vaskosabb, 9-10 fokos mínuszok az ország leghidegebb helyein.