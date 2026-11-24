Álláskeresési támogatásra szorult Orbán Viktor egykori miniszterelnöki biztosa, Kardosné Gyurkó Katalin a kormányváltás után, vette észre a 24.hu a Fidesz parlamenti frakciójába, Orbán Balázs helyére beült politikus vagyonnyilatkozatában.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Kardosné, aki áprilisban az egyéni választókerületi mandátumot, korábban pedig az érdi polgármester-választást bukta el, az Orbán-kormány utolsó időszakában előbb Hankó Balázs generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa volt, majd a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztosnak nevezték ki.

A vagyonnyilatkozata szerint a politikus miniszterelnöki biztosként 1,9 millió forintot keresett havonta. Ezután álláskeresési támogatásként csak 300 ezer forintot kapott a bevallása szerint, ami nem éri el a minimálbért sem. Most képviselőként, a bizottsági alelnöki pótdíjával együtt közel 2,9 millió forint tiszteletdíjat kaphat, írja a lap. A politikusnak egy 49 négyzetméteres zuglói lakás és két vecsési családi ház van a nevén, és a vagyonnyilatkozata szerint rendelkezik egy régi Mazdával, valamint van egy lova, aminek értékét másfél millió forintra becsülte.