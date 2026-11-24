Veszélybe került a Szombathely herényi városrészében a szakértők szerint 103 éve álló vadgesztenyefa, miután a szomszédos telken építkezés kezdődött – írja a Nyugat.hu.

A fa telekhatár közelében van, az ingatlan tulajdonosai pedig 2023-ban már megkeresték az önkormányzatot azzal, hogy szeretnék, ha a fát helyi védelem alá helyeznék, de nem sikerült ezt elintézniük. Most viszont új tulajdonosa lett a szomszédos teleknek, amelyen építkezést terveznek, és az új épületet olyan közel tervezik a gesztenyefához, hogy az építési munkálatok veszélyeztethetik annak gyökérzetét.

Az építkezős új szomszédok azt is követelték, hogy vágják vissza az átlógó lombkoronát, de ezt nem szeretnék megtenni, mert úgy vélik, egy ekkora, idős fánál a jelentős visszavágás a stabilitást is veszélyeztetheti.

A kép illusztráció Fotó: Lehotka László/MTI/MTVA

A tulajdonos favizsgálati szakvéleményt készíttetett, amely szerint a vadgesztenye állapota alapvetően jó, de a fa stabilitását biztosító fő tartógyökerek átnyúlnak a szomszédos kertbe, és a fa statikai védőzónáján belül semmilyen földmunka nem végezhető. A tágabb favédelmi zónában pedig a munkálatokat lehetőség szerint el kell kerülni. A tulajdonos elmondása szerint a szakvéleményt az önkormányzatnak is eljuttatták, és azt kérték, hogy a város helyezze helyi védelem alá a fát, és a szomszédos telek tulajdonosaival is megpróbáltak egyeztetni, de nem sikerült olyan megállapodást kötniük, amely biztosítaná a fa megmaradását

A fa megmentéséért petíció is indult, amelynek egyik célja, hogy a városban átfogóbb favédelmi szabályozás szülessen. A petícióval nem elégednek meg, a héten a szombathelyi városháza előtt is tiltakozást tartanak a favédelmi szabályozás érdekében.