Hogy viták voltak a vagyonadóról, azt nem más, mint Kármán András pénzügyminiszter ismerte be a múlt héten. A most megszavazott törvény több változtatáson is átesett, az alapok azonban nagyjából maradtak:

Egy százalékos adó az egymilliárd forint fölötti nettó vagyonrészekre százmilliárd forintig, az afeletti vagyonrészek után pedig 1,5 százalékos kulccsal kell adózni.

Az adó alanyai a belföldi magánszemélyek és vagyonkezelési entitások.

Az adó vonatkozik külföldi vagyontömegekre, illetve külföldiek magyarországi vagyontömegeire is.

Az érintettek augusztus végéig nyújtják be a vagyonadó-bevallásukat, és ekkor fizetik meg az éves adót. Részletfizetést lehet kérni.

A kormány jelenlegi becslése szerint a vagyonadó mintegy 15 ezer embert érinthet, és évi 200 milliárd forint költségvetési bevételt jelenthet. Az adó ellen és mellett is többen érveltek már a 444-en.