Hogy viták voltak a vagyonadóról, azt nem más, mint Kármán András pénzügyminiszter ismerte be a múlt héten. A most megszavazott törvény több változtatáson is átesett, az alapok azonban nagyjából maradtak:
A kormány jelenlegi becslése szerint a vagyonadó mintegy 15 ezer embert érinthet, és évi 200 milliárd forint költségvetési bevételt jelenthet. Az adó ellen és mellett is többen érveltek már a 444-en.
A vagyonadó ellen érvelő professzorok korábbi cikkünkben azt írták, az állam igazságtalanul veszi el azt, ami már a polgáré. Most két filozófus reagál: szerintük ez az érvelés ott siklik félre, amikor az adóztatást eleve büntetésnek, a meglévő vagyoni viszonyokat pedig maguktól értetődőnek tekintik.
Jól hangzik, hogy fizessenek a gazdagok, de a Columbia és a Berkeley üzleti iskoláinak professzorai szerint a magyar vagyonadó-tervvel több baj is van. Nem tudja, ki korrupt és ki nem, a valóban működő változata pedig idővel már nem feltétlenül csak azokat találja meg, akikre eredetileg céloztak vele, és ráadásul kevés bevételt hozna.
A költségvetés kényes kérdéseiről is szó esett Kármán András közmédiás interjújában, ahol a legfelhőtlenebb pillanatokat persze az elásott milliárdok okozták.