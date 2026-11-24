Eltörölte a külföldről való levélszavazást a szlovák parlament, így ezentúl a parlamenti választásokon már csak személyesen, a szlovák külképviseleteken szavazhatnak a külföldön élő szlovák állampolgárok.

A törvénymódosításról éles vita zajlik Szlovákiában, Michal Šimečka, az ellenzéki Progresszív Szlovákia vezetője a demokrácia súlyos megsértéséről beszél. A Fico-kormány javaslatát végül 79 képviselő támogatta, Peter Pellegrini államfő pedig már jelezte, hogy nem fogja megvétózni a törvényt – írja a Napunk.

A választási szabályok átírásához a kormánypártoknak elég egyértelmű politikai érdeke fűződik. A legutóbbi, 2023-as választáson a külföldről levélben szavazók között egészen mások voltak a párttámogatottságok, mint az ország egészében. A levélszavazatokból 62 százalék a liberális Progresszív Szlovákiára (PS) ment, vagyis a mai ellenzék fölényesen nyert volna egy olyan képzeletbeli szavazáson, ahol csak a külföldön élő-dolgozó-tartózkodó szlovákiaiak vettek volna részt. Eközben az országosan 23 százalékot kapó Smer külföldről mindössze hat százalékot kapott, a jelenlegi kormánykoalíció három pártja együtt pedig a külföldi voksok alig több mint 12 százalékát szerezte meg.

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Fico már hónapok óta beszél a levélszavazás eltörléséről, amit a szavazás titkosságának biztosításával és a választási manipuláció lehetőségével indokolt. Konkrét levélszavazási csalásra nem mutatott be ugyan semmiféle bizonyítékot, de azért állítólagos nyugati beavatkozásról beszél a korábbi szlovák választásokba, és ezt összekapcsolja a levélszavazatok témájával. Robert Kaliňák védelmi miniszter még nyíltabban beszél: szerinte elsősorban azoknak kellene dönteniük Szlovákia sorsáról, akik ott élnek és ott fizetnek adót, aki pedig külföldön él, az négyévente utazzon haza szavazni.

A levélszavazás lehetőségét 2006-ban vezették be Szlovákiában, azóta folyamatosan nőtt az ezzel élők száma. Három éve a legtöbb szavazat Csehországból, Nagy-Britanniából és Németországból érkezett. Az új szabályozás értelmében sok választónak akár több száz kilométert is utaznia kell majd a szavazáshoz. Ez persze nekünk nem olyan távoli: a magyar választási rendszerben az Orbán-kormány hasonló korlátozást vezetett be a magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választók számára, miközben a határon túli magyarok továbbra is szavazhatnak levélben.

Bár a legutóbbi szlovák választáson a külföldi voksok az összes szavazatnak csak a két százalékát tették ki, egy szoros választáson már ennek is lehet jelentősége. Ráadásul Szlovákiában az egész ország egyetlen választókerületet alkot, így minden külföldről leadott szavazat közvetlenül befolyásolja a mandátumok elosztását. Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke szerint a kormánykoalíció azért írja át a szabályokat, mert fél attól, hogy a választók jövő szeptemberben benyújtják neki a számlát. Az ellenzéki pártok az alkotmánybíróságon támadják meg a törvényt, miután Pellegrini aláírja majd.