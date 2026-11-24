Miután hónapokig tartó egyeztetések után sem tudtak megállapodni a kórház vezetésével a fizetésekről, november közepén tizenhárom intenzíves szakápoló mondott fel egyszerre az Országos Baleseti Intézetben, ezzel az osztályon közvetlenül a betegek mellett dolgozó ápolók csaknem fele jelezte távozási szándékát.

Az egészségügyi tárca államtitkárának (Svéd Tamás) és az országos kórházfőigazgatónak (Tótth Árpád) a bevonásával végül sikerült megegyezni az ápolókkal, így elmarad a kollektív kilépés – írja a HVG. A megegyezés részleteit márciusban fogják felülvizsgálni. Az új egészségügyi bértábla valamelyest javítana az ápolók helyzetén, de arról állapodtak meg, hogy a trauma-intenzíves ápolók bérét még az új bértábla előtt korrigálják.

A bérfeszültségek mellett a balesetis ápolók kifogásolták, hogy a panaszaikat sokszor nem megfelelően kezelte a kórházvezetés, az előzetes egyeztetés hónapokig húzódott.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az új bértábla szerint a szakdolgozók alapbére átlagosan 15 százalékkal nő majd, az alacsonyabb bérsávúaké akár 30–35 százalékkal is nőhet, de minden egészségügyi szakdolgozónak legalább 7,5 százalékos emelést ígérnek. Iparági szervezetek úgy vélik, hogy a magasan képzett intenzív terápiás ápolók ebbe az utóbbi, 7,5 százalékos sávba eshetnek, ha nem finomhangolják a bértálát.