Gisèle Pelicot úgy fogalmazott, „mélységesen megdöbbentette”, hogy a beleegyezése nélkül használták fel róla készült meztelen fényképeket egy pszichoanalitikus könyvének népszerűsítésére. A kötet azt sugallja, hogy Pelicot maga is közreműködött az őt ért bántalmazásban.

A 73 éves Pelicot az elmúlt évek egyik legfelkavaróbb bűncselekmény-sorozatának elszenvedője, 2024-ben vált a szexuális erőszak elleni küzdelem nemzetközi jelképévé, amikor bíróság elé állították volt férjét, aki elkábította és megerőszakolta a nőt, valamint további 49 férfit szervezett be arra, hogy öntudatlan állapotában megerőszakolják. Pelicot volt férjét 20 évre ítélték.

Gisele Pelicot érkezik az avignoni bíróságra 2024. október 23-án. Fotó: Christophe Simon/AFP

„Mélységesen megdöbbent, hogy a magánéletem legintimebb pillanatait megörökítő képeket nyilvánosan bemutatják és kereskedelmi célokra használják fel” – mondta Pelicot, aki közölte, hogy jogi lépéseket tesz a Tinbad kiadó és a szerző, Sabine Prokhoris ellen. A pszichoanalitikus Sabine könyvét „a pszichológiai kontroll és uralom fogalmának kritikai vizsgálataként” jellemezte. A könyv hátlapján olvasható ismertető szerint a szerző arra biztatja az olvasókat, hogy „szabadon gondolkodjanak” a kényszerítő kontroll fogalmáról, amelyet a szöveg a #MeToo mozgalom „ortodoxiájának egyik alappilléreként” ír le. A kötet egyik fejezete a Pelicot-üggyel foglalkozik.

A kiadó bocsánatot kért, és az esetet „szerencsétlen kommunikációs hibának” nevezte, a már forgalomban lévő 280 példányon túl pedig nem nyomtatnak újabb példányokat a könyvből. (Guardian)