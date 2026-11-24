Kedd délelőtt bejelentés érkezett a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrségre arról, hogy Győr külterületén lövéseket hallottak. A rendőrök a helyszínen egy nő holttestét találták meg.

Az Úgytudjuk korábban azt írta, hogy Győr-Likócs térségében zajlik rendőri intézkedés. Ez a településrész a várostól észak-északkeletre, a Mosoni Duna és az 1-es főút között fekszik.

Az ügyben büntetőeljárás indult, a helyszíni szemle és a körülmények pontos tisztázása jelenleg is folyik. A halál okáról, illetve az Úgytudjuknak arról az értesüléséről, hogy a holttestet valóban a Dunában találták-e meg, egyelőre nem közöltek részleteket. A lap fotóján mindenesetre az látszik, hogy a vízparton zajlik a hatósági eljárás.