Vádat emeltek zsarolás bűntette és más bűncselekmények miatt egy férfi ellen, aki nőnek adta ki magát, és elcsábította partnereit, közölte a Pest Megyei Főügyészség kedden. A közlemény szerint a férfi 2025-ben nőként hirdette magát társkereső oldalakon, ahol több férfival is megismerkedett.

„Több találkozó is létrejött, egyes esetekben szexuális kapcsolat is létesült. Az egyik sértett férfival elhitette, hogy szexuális együttlétüket követően terhes lett”

– írja az MTI a vádhatóság közleménye alapján.

Ez utóbbi esetben „a terhesség megszakítására, az azzal kapcsolatos egészségügyi vizsgálatokra” kicsalt több mint 700 000 forintot az áldozatától, majd miután több pénzt nem kapott, megfenyegette, hogy feljelenti a rendőrségen, mondván, ő még kiskorú volt a szexuális kapcsolat létesítésekor.

Egy másik férfit azzal fenyegetett meg, hogy az aktusukról kép- és hangfelvételt készített, amit elküld a családtagjainak és a munkahelyének. Neki szintén azt mondta, hogy kiskorú volt a szexuális aktus időpontjában, ezért partnerét a rendőrségen feljelenti. A megzsarolt férfi csaknem 8 millió forintot utalt át több részletben a vádlottnak.

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A vádlott másik módszere az volt, hogy a férfiaktól különböző valótlan okokra hivatkozva pénzt kért kölcsön, bár tisztában volt azzal, hogy nem tudja visszafizetni. Jellemzően azt hitette el a sértettekkel, hogy súlyos, halálos beteg, vagy beteg kiskorú testvérét neki kell eltartania, de olyan is előfordult, amikor azt állította, hogy nincs mit ennie. Az ügyészség szerint a férfi ezzel a módszerrel öt embert csapott be, akiktől összesen több mint egymillió forintot csalt ki.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit két rendbeli zsarolás bűntettével és több rendbeli minősített csalás bűntettével és vétségével vádolja. A férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértetteknek okozott kár megtérítését indítványozták. (MTI)