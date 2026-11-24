Ferenc pápa naplójában arról írt, hogy találkozott az ördöggel, és akkor látta meg a „pokol kapuját”, amikor felismerte, milyen súlyos az egyházi szexuális visszaélések botránya – derül ki Ferenc naplójának most nyilvánosságra hozott részleteiből. A Ferenc pápa magánnaplója (The Private Diary of Pope Francis) című könyvet az egykori pápa közeli munkatársa, Víctor Manuel Fernández bíboros állította össze Ferenc halála előtt kifejezett kérésére.

Az egyik, 2021 januárjában született bejegyzésben Ferenc pápa azt írta, hogy „spirituális látomásai” voltak, köztük az ördöggel kapcsolatos élményei is. „Tisztán hallottam az ördög hangját” – írta. Hozzátette, hogy egyszer az autóból, máskor pedig a kóruskarzatról látta az ördögöt, még 15 évvel korábban, amikor Buenos Aires érsekeként misét tartott. Arról is írt, hogy pápasága idején tett külföldi útjain szintén érezte az ördög jelenlétét. Például a 2018-as chilei látogatása soránis, amikor egy repülőgépen tartott sajtótájékoztatón hiteltelenítette az ország egyházi szexuális visszaéléseinek áldozatait, és ezzel komoly felháborodást váltott ki. Ferenc pápa Rómába visszatérve bocsánatot kért, vizsgálatot rendelt el, és elismerte, hogy az áldozatoknak igazuk volt, őt pedig félrevezette a chilei egyházi hierarchia.

„Lesújtott a chilei helyzet és a repülőgépen az újságírókkal folytatott párbeszéd” – írta az út után. „Tudatosult bennem, milyen súlyos a probléma… Nehéz volt beismernem, mi történt Chilében; nem gondoltam, hogy ennyire súlyos a helyzet.”

Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

A könyv nem tartalmazza a teljes naplót, a közölt részleteket pedig Fernández magyarázatai egészítik ki. A bíboros szerint Ferenc pápa legbizalmasabb gondolatait megfejthetetlen kóddal írta le; ezek a feljegyzések nem szerepelnek a kötetben.

Egy másik feljegyzésben Ferenc pápa arról írt, hogy két éven át tartó spirituális válságon ment keresztül. Ez 2021-ben kezdődött, amikor úgy érezte, hogy az ördög kísérti, és nehezére esik érvényesítenie tekintélyét a katolikus egyház vezetőjeként. (Guardian)