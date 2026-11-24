„Ha jól számoltam, én vagyok a hatodik ember az elmúlt hónapokban, aki pert indít a mindenféle alap nélkül rágalmakat szóró Gettónapló nevű Facebook-oldal ellen”

– írta Jámbor András a Facebook-oldalán, miután ő és az Utcáról Lakásba Egyesület is feljelentette az említett oldal adminját, Nyerky Zsanettet, aki az elmúlt évek folyamán többek között olyanokat posztolt amatőr gonzó stílusban írt szabadverses fröcsögéseiben, minthogy:

Tiltsa be a kormány az utcai ételosztást,

„Nem lehet használni a tömegközlekedést fertőző, bűzlő csövesektől”,

a hajléktalanokat „el kell tüntetni” az utcákról,

valamint válogatott, nem túlságosan megalapozott állítások Pikó András, Jámbor, illetve az ULE, valamint más, a kerületben aktív civilek és politikusok pénzügyeiről,

és persze cigányozás.

A polgármester már szeptemberben megtette a saját feljelentését, amikor azt írta: „A munkatársaim nemrég hívták fel a figyelmemet arra, hogy az említett felület több, minden határon túlmenő bejegyzései miatt mások is feljelentést tettek már. A büntetőeljárást én is magánemberként indítottam, mert nem szeretném, hogy a rágalmazó polgármesteri tisztségemre hivatkozva eljátszhassa a hatalom által elnyomott mártír szerepét.” Most Jámbor azt írta a saját oldalán:

„Az oldal és kezelője, Nyerky Zsanett, aki nem is él Magyarországon életvitelszerűen, összevissza hazudozik rólunk. (…) Nyerky Zsanett szerint én korrupciós pénzeket szereztem az Orbán-rendszertől a párom által vezetett Utcáról Lakásba Egyesület javára. Amely az oldal állítása szerint nem csinál semmit. Ezeket az állításokat semmivel sem bizonyítja. A valóság ezzel szemben az, hogy az ULE konkrétan nem indult el a hivatali időm alatt olyan pályázatokon, amik összeférhetetlenek lettek volna, pedig biztosan sokat nyertek volna, függetlenül az én személyemtől.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Az Utcáról Lakásba, amelynek valóban Bende Anna, Jámbor párja a társalapítója, pedig azt posztolta a Facebookon:

„Feljelentést teszünk a Gettónapló c. oldal ellen, amely hamisan vádol bennünket csalással. Kérlek, hogy segítsetek bennünket a jogsértő és becsületsértő valótlan tartalom, és a szélsőségesen kirekesztő oldal jelentésében, amely rendszeresen gyűlöletkeltően és az emberi méltóságot súlyosan sértő módon ír hajléktalan emberekről.”

A Gettónapló egyelőre nem reagált a keddi feljelentésekre oldalán, ám ha kitart az admin grafomániája, erre nem kell majd sokat várni.