Párhuzamosan azzal, hogy az Orbán-kormány kezdeményezésére a legkisebb falvakba is bankautomatákat telepítenek a pénzintézetek, a kisvárosokban működő élőmunkás bankfiókjaikat sorra szüntetik meg – írja az mfor.

Az OTP, az MBH és a K&H is egymás után zárja be a kisebb településeken működtetett fiókjait, az OTP a közelmúltban 11 településről vonult ki (és további zárások várhatók), az K&H Bank kilenc vidéki fiókot zárt be, a Mészáros Lőrinc féle MBH pedig már több mint háromtucat településen szüntette be a tevékenységét.

Az érintett települések közt van többek közt Encs, Putnok, Sátoraljaújhely, Mezőhegyes, Csorvás, Elek, vagy épp Tarcal is.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Bár a bankok a bezárásokat a „magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálással” indokolják, több település tiltakozik a döntés ellen, egyes polgármesterek nyíltan nekimentek a bankoknak, sőt volt, ahol több tucat település összefogásával próbálták megállítani a kivonulást. A településvezetők nyilatkozatai alapján három fő problémájuk van: a bankok előzetes egyeztetés nélkül döntenek, az idősek és az autóval nem rendelkezők kiszolgáltatottá válnak, a városok pedig komoly iparűzésiadó-bevételtől esnek el.

Míg az ATM-telepítést és a készpénzzel való ellátást szigorú törvény védi, a bankfiókok bezárását semmilyen jogszabály nem tiltja, a kereskedelmi bankok tisztán üzleti alapon dönthetnek arról, hol szüntetnek meg vagy vonnak össze egy kirendeltséget.