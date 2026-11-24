Először egy pénzszállító autót próbáltak kirabolni, végül egy szupermarketben ejtettek túszul körülbelül harminc embert fegyveresek Kolumbia egyik legnépszerűbb turistavárosában, Cartagenában.

A túszdráma öt óra elteltével, magyar idő szerint kedd este még mindig tart, idáig őt idősebb nőt engedtek szabadon a túszul ejtettek közül.

A maszkos támadók az Éxito áruházlánc egyik üzletében vásárlókat és alkalmazottakat is foglyul ejtettek. Az El País beszámolója szerint megkötözték a túszokat, és gyakorlatilag pajzsként használják őket. A fegyveresek hétmilliárd kolumbiai pesót, átszámítva nagyjából 670 millió forintot és szabad menekülőútvonalat követelnek. Azt a rendőrség egyelőre nem közölte, hogy kik állnak a túszejtés mögött, a kolumbiai elnök szerint köztörvényes bűnözőkről – vagyis valószínűleg nem terroristákról – van szó.

Fotó: MANUEL PEDRAZA/AFP

Az áruház környékét lezárták, a rendőrség mellett a tengerészgyalogosokat is bevetették, az épületnél gyülekeznek a terrorelhárítók is, és a túszdráma miatt a város nemzetközi repülőterén is felfüggesztették a forgalmat. A rendőrség közleménye szerint minden rendelkezésükre álló eszközzel azon dolgoznak, hogy az ügyet halálesetek nélkül zárják le.