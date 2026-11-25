December 10-én csütörtökön délután 3 órától várhatóan december 14-e hétfő reggel 8 óráig nem lesz elérhető az áramügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és az MVM Next appban – tájékoztat közleményében az áramszolgáltató.

Ez azt jelenti, hogy akkor nem lesz lehetőség többek között a villanyóraállás online rögzítésére, a számlák bankkártyás befizetésére, a villanyórák éves fényképes leolvasására, valamint a távmérési adatok megtekintésére sem. A személyes és telefonos ügyfélszolgálaton is korlátozott lesz az ügyintézés. Az MVM külön felhívja az előre fizetős villanyórát használó ügyfelei figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőik megfelelő feltöltéséről.