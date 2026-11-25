Az elmúlt két hétben helyenként a 150 millimétert is meghaladó csapadék hullott a Tisza vízgyűjtőjén, ami megemelte a folyó vízszintjét. Ezt az árhullámot most arra használják fel, hogy szivattyúzás nélkül, pusztán a gravitáció segítségével töltsék fel a kiszáradt medreket - közölte az élő környezetért felelős miniszter, aki szerint

„Ami régen belvízveszély volt, az ma már aranyat érő tartalék a tájnak!”

A napokban három zsilipet is megnyitottak:

az Atkai-zsilipen át az Atkai-Holtágba,

az Alsó-Lúdvári zsilipen keresztül a Gyálai-Holt-Tiszába,

Dóc térségében pedig a Percsorai zsilip nyitásával a Levelényi öntözőrendszerbe engedik a vizet.

Amint tetőzik a Tisza, a zsilipeket visszazárják, így a víz nem folyik vissza a folyóba, hanem a tájban marad - írta Gajdos László.

Bóna Szabolcs arról írt, hogy már 51 millió köbméterrel nőttek a felszíni vízkészletek, ami 70 százalékkal több a tavaly ilyenkor mért mennyiségnél. Az agrárminiszter szerint az elmúlt hetek csapadékos időjárását kihasználva országszerte azon dolgoznak, hogy minél több víz maradjon helyben: zárják a zsilipeket, feltöltik a csatornákat és a holtágakat, emelik a tározók vízszintjét. A most rendelkezésre álló víz megtartásával már a következő száraz időszakokra készülünk - mondta. (MTI)