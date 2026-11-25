Amióta rendelkezésre állnak globális hőmérsékleti adatok, még soha nem fordult elő, hogy hat egymást követő napon is legalább 2 Celsius-fokkal legyen melegebb a Földön az iparosodás előtti átlagnál – írja a Guardian. Hétfőn újabb rekord dőlt meg: a globális felszíni átlaghőmérséklet 2,24 fokkal haladta meg az 1850 és 1900 közötti időszak átlagát, és az előrejelzések szerint még napokig hasonlóan magas maradhat. Korábban mindössze két ilyen időszak volt, 2023 novemberében és 2024 februárjában, de egyik sem tartott ilyen sokáig.

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A mostani rekord még nem jelenti azt, hogy átléptük volna a párizsi klímaegyezményben meghatározott 2 fokos felső határt, az ugyanis a hosszú távú felmelegedésre vonatkozik, nem az egyes napokon mért értékekre. A kutatók szerint azonban a mostani adatok már előrevetítik, mi várhat ránk, ha nem szorítjuk vissza gyors ütemben a fosszilis energiahordozók használatából eredő kibocsátást. Samantha Burgess, a Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat szakértője szerint hónapok óta rekordmagas hőmérsékleteket mérnek, és bár a napi értékek ingadoznak, a mostani kiugrás jól érzékelteti, mennyit melegedett a Föld éghajlata.

A sorra megdőlő rekordok mögött az ember okozta globális felmelegedés mellett a szokatlanul erős El Niño is áll. Ez a néhány évente visszatérő éghajlati jelenség a Csendes-óceán egyenlítői térségének felmelegedésével jár, és világszerte hatással van az időjárásra, átmenetileg a globális átlaghőmérsékletet is megemeli. Burgess szerint legutóbb az 1870-es években fordult elő ilyen erősségű El Niño, amely akkor mintegy 50 millió ember halálát okozó éhínséghez vezetett. A kutatók szerint a mostani El Niño januárig tetőzhet, teljes hatása azonban csak hónapokkal később lesz érezhető.

A felmelegedés ráadásul olyan folyamatokat indít el, amelyek tovább súlyosbítják a klímaválságot. Az indonéziai és az amazóniai esőerdőket már most aszályok és erdőtüzek sújtják. A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office szerint a következő hónapokban jelentősen megugorhat a légkör szén-dioxid-koncentrációja, nagyrészt azért, mert a szárazság miatt a trópusi növényzet lassabban növekszik, így kevesebb szén-dioxidot von ki a légkörből.

Richard Betts, a Met Office éghajlatkutatója szerint idénről jövőre várhatóan 3,5 ppm-mel emelkedik a légkör széndioxid-koncentrációja. Ez egyharmaddal gyorsabb növekedést jelent az elmúlt években tapasztaltnál, és csaknem kétszerese annak az ütemnek, amely mellett még jó úton haladnánk a globális felmelegedés 1,5 fokra korlátozása felé.