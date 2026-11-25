Füsttel telítődött egy családi ház Nagykanizsán, a Törökvári utcában. Mindezt az otthonba hazaérkező két gyermek észlelte, akik értesítették a város hivatásos tűzoltóit – írja a Zala megyei katasztrófavédelem, amelynek munkatársai rögtön meg is nevezték a lehetséges felelőst:

„Az egység a kiérkezést követően megállapította, hogy vélhetően a család macskája indította be a konyhában lévő elektromos főzőlapot, amin rajta maradt egy kenyérpirító elektromos vezetéke, ami elfüstölt. A raj kiszellőztette a lakást. Személyi sérülés nem történt.”