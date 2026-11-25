Igazából sajnos nem ugrottak be ide felrakatni egy jó kis géllakot.

Az olvadás ezúttal nem elvont kifejezés.

Szó szerint órákon belül lett kézzel fogható eredménye a beregszászi Zelenszkij-Magyar Péter csúcstalálkozónak: magyar tulajdonban lévő helyi boltok elkezdtek vicces, AI gyártotta fotómontázsokat kiposztolni arról, hogy a két politikus náluk vásárolt vagy csináltatta meg a körmeit.

Az első ilyen reklámba az Instagramon botlottam: a beregszászi Astra Nails körömszalon számol be arról, hogy ha már Kárpátaljára vezetett Magyar és Zelenszkij útja, egyből betértek az Astrába. A pillanat hatása alatt született az „Astra Nails – ahol mindenki VIP-vendég!” szlogen hozzá:

A mellékelt montázs nyíltan csak vicc, a két politikus üde tavaszi környezetben diskurál a műkörmös előtt. Sikerült telefonon beszélnem Margitics Natival a szalonból, aki azonnal tisztázta, hogy poénból rakták ki a képet, mert a „szürke mindennapokba akartak egy kis vidámságot csempészni”. Ez annyiban sikerült, hogy ő is vidám volt, amikor beszéltünk meg én is, de azt azért elmesélte, hogy a kommentháború nem maradt el a háttérben, de ez hallhatóan nem szegte kedvét. Margitics azt is elárulta, hogy az eredeti ötlet nem az övé volt, hanem a neten látta, hogy a szomszédságában található Franklin cipőbolt tett ki viccelődős reklámot a témában. Ezt:

Illetve megemlített egy horgászboltot is. Nemsokára meg is találtam a helyi magyar horgászélet szervezésében is aktív Kárász pecás bolt magyaros-zelenszkijes önreklámját is a „Hol máshol találkozhattak?” szöveggel:



Ilyesmi még két nappal ezelőtt is nehezen lett volna elképzelhető.