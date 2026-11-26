31 ember meghalt és 21-en megsérültek Egyiptomban, amikor hatalmas tűzvész tört ki egy forgalmas kairói autópályán, miután egy üzemanyag-szállító teherautó balesetezett. A sérültek közül a legtöbbeket égési sérülésekkel és füstmérgezéssel látták el a közeli kórházakban.

A hatóságok egyelőre nem közölték a tűzvész okait, de a helyi sajtó beszámolója szerint azután keletkezett tűz, hogy felborult a tartálykocsi, ami benzinnel borította be a közelében lévő járműveket. A balesetet az okozhatta, hogy a tartálykocsit vezető sofőr elvesztette az irányítást a jármű felett, miután elé zuhant egy nagyfeszültségű kábel.

Fotó: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

A BBC azt írja, 39 mentőt küldtek ki a balesethez, egyben közzétettek fotókat is, amiken az egyiptomi egészségügyi miniszter felügyeli a sérültek ellátását a kórházban, a helyszínen pedig egy buldózert láttak, ami eltávolította a kiégett autók roncsait.