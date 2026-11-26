A NAV felkészült a politikai tisztségviselőket és hozzátartozóikat érintő újfajta, vagyonosodási eljárásokra; az egyedi kockázatelemzések az elkövetkező 30 napban megkezdődnek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön, amikor hatályba lépett a vagyonosodási eljárásról szóló törvény.

A hivatal azt vizsgálja, hogy felmerül-e adókötelezettség elmulasztására, bűncselekményre utaló kockázat. Az újfajta vagyonosodási eljárás érintettjei a politikai tisztségviselők, vagyis országgyűlési és európai parlamenti képviselők, a miniszterelnök, miniszterek, államtitkárok, közigazgatási államtitkárok, kormány- és miniszteri biztosok, valamint hozzátartozóik.

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Az érintetteknél hamarosan indulnak az egyedi kockázatelemzések, ahol a NAV a saját és más hatóságok rendelkezésére álló információkat, az érintett vagyonnyilatkozatát, illetve a tranzakciószintű banki és egyéb pénzügyi adatait is felhasználja. Ez alapján dönt arról, hogy szükséges-e adóellenőrzés vagy bűncselekmény gyanúja esetén még annál is szigorúbb fellépés – írta az adóhatóság a közleményében.

Az egyedi kockázatelemzések azoknál a politikai tisztségviselőknél kezdődnek, akiknek megbízatása az elmúlt 5 évben szűnt meg. A hivatalban lévő tisztviselőkről az elemzést a jogviszony fennállása második évének utolsó napjától számított harminc napon belül kezdi meg az adóhivatal. A NAV az egyedi kockázatelemzési eljárást 60 nap alatt folytatja le.

A törvény fontos eleme az átláthatóság és a nyomonkövethetőség biztosítása. Ennek megfelelően a NAV a honlapján havonta közzéteszi a vizsgálatok eredményét: az elvégzett egyedi kockázatelemzések, az azok alapján indított adóellenőrzések, a bűncselekmény gyanúja miatt tett értesítések és feljelentések darabszámát, valamint a bűncselekmények megnevezését. Ezeket az adatokat február 10-én hozza először nyilvánosságra a hivatal. Azok a politikai tisztségviselők, akiknél az adóellenőrzés legalább 5 millió forintnyi adóhiányt állapított meg, felkerülnek a NAV közzétételi listájára. A nevük legkorábban 90 nap elteltével kerülhet le a listáról akkor, ha maradéktalanul teljesítik adófizetési kötelezettségüket. (MTI)