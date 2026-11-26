Huszonhárom intézmény és gazdasági társaság működésének és gazdálkodásának átfogó átvilágítását indította el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium (TKKM). A tárca közleménye szerint a vizsgálatok a 2022. január 1. és 2026. szeptember 1. közötti időszakra terjednek ki.

Az ellenőrzés érinti többek között a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot, a Nemzeti Színházat, a Petőfi Kulturális Ügynökséget, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárat, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-t is.

A minisztérium arra keresi a választ, hogy a gazdálkodási és szervezeti döntések mennyiben szolgálták az intézmények tényleges feladatait, indokoltak voltak-e a vállalt kötelezettségek, megfelelően használták-e fel a rendelkezésre álló forrásokat, és biztosított volt-e a döntések ellenőrizhetősége, valamint a vezetői felelősség egyértelmű érvényesülése.

A budapesti Nemzeti Színház épülete. Fotó: Andreas Poeschek / fotografikus.hu / Wikipedia

„A közpénzek felhasználásának jogszerűsége alapvető követelmény, de önmagában nem elegendő. Azt is vizsgálni kell, hogy a kiadások szükségesek és indokoltak voltak-e, illetve milyen eredményt hoztak a közfeladatok ellátásában”

– írta a minisztérium.

Az átvilágítás ideje alatt az intézmények tovább működnek, a szokásos működésen túlmutató, jelentősebb pénzügyi kötelezettségvállalásokhoz azonban minisztériumi jóváhagyásra lesz szükség. A tárca ezzel akarja megakadályozni, hogy a vizsgálatok lezárásáig olyan pénzügyi döntések szülessenek, amik megnehezíthetik a gazdálkodás felülvizsgálatát vagy a szükséges változtatások végrehajtását.

„A minisztérium alapelve, hogy a közpénzből működő intézmények esetében minden jelentős kiadásnak indokolhatónak, minden döntésnek ellenőrizhetőnek, a közfeladatok ellátásáért viselt felelősségnek pedig egyértelműnek kell lennie. Ez a korábbi évek gazdálkodásának megítélésére és a jövőbeni működésre egyaránt vonatkozik”

– zárták. A vizsgálatba bevont intézmények és gazdasági társaságok listája: