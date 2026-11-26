Közel 70 millió forint támogatást kapott a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) alapítványától egy korábban utazási irodaként működő betéti társaság egy magyar–ázsiai kapcsolatokat bemutató honlap létrehozására. A cégnek a támogatás elnyerése előtti évben sem bevétele, sem alkalmazottja nem volt – derül ki a Telex által kiperelt kuratóriumi dokumentumokból.

Az Agra Utazási Iroda Bt.-t 1998-ban alapították, 2006-tól Agra Szolgáltató Bt. néven már üzletviteli tanácsadással foglalkozott. A tulajdonosok 2019-ben még a cég megszüntetéséről döntöttek, végül azonban lezárták a végelszámolást, és a társaság fennmaradt. A cég 2020 júniusában Ázsia Kapcsolat Kutató Bt.-re változtatta a nevét, főtevékenysége pedig a társadalomtudományi kutatás lett. Mindössze egy héttel később Nagy Elek, a cég egyik tulajdonosa már be is nyújtotta pályázatát az alapítványhoz, aminek támogatási céljai közé az ázsiai–magyar kapcsolatok kutatása is bekerült.

A pályázatban egy átfogó kutatási programot vázoltak fel, aminek eredményeit egy honlapon akarták közzétenni. A magyar–ázsiai kapcsolatok történetét dolgozták volna fel, bemutatva többek között az Ázsiában megfordult magyar utazókat, kutatókat és műgyűjtőket, valamint a két térség intézményi és kulturális kapcsolatait. Nagy később maga is úgy fogalmazott az alapítványnak írt egyik kérelmében, hogy a cég „az Orient Projekt felépítésére és működtetésére jött létre, egyéb forrásból bevétele nincsen”. A Matolcsy György bizalmasa, Csizmadia Norbert vezette alapítvány kuratóriuma négy részletben ítélt meg támogatást a projektre:

2020 augusztusában 21 millió forintot,

2021 novemberében további 7,8 millió forintot,

2021 decemberében 20 millió forintot,

2022 augusztusában újabb 21 millió forintot.

A támogatások megszerzéséhez esetenként néhány soros indoklás is elegendő volt, a kuratórium pedig még attól is eltekintett, hogy a cég önerőt biztosítson.

A 2021 novemberében megítélt kiegészítő támogatást Nagy azzal indokolta, hogy a feladatok „nem tervezhető plusz kiadásokhoz és munkaórákhoz vezettek”. Az alapítvány későbbi ellenőrzésén azonban kiderült, hogy a cég egy éven keresztül nem vallotta be és nem fizette meg a kutatói díjak után járó adókat és járulékokat. A támogatás jóváhagyása után Nagy csaknem 7,3 millió forintot fizetett be a NAV-nak.

Az alapítvány 2024 elején súlyos pénzkezelési és elszámolási hiányosságokat állapított meg. A támogatási szerződés szerint a százezer forintot meghaladó kiadásokat kizárólag átutalással vagy bankkártyával lehetett volna rendezni. Nagy azonban „saját elmondása szerint ettől eltérően ATM-es készpénzfel- és levételekkel, valamint saját magánszámlájáról fizette ki a kutatói díjakat, ami egyértelműen ellentétes az Alapítvány belső szabályzataival” – állt a PADME 2024. januári levelében. Az első ütemre megítélt 28,8 millió forintból végül mindössze 5,5 millió forintnyi kiadást fogadott el az alapítvány, a fennmaradó 23,3 millió forintot visszakövetelte.

A PADME 2024 januárjában a támogatási szerződés felmondását is kilátásba helyezte. Ebben az esetben a cégnek az első szakaszra kapott teljes támogatást vissza kellett volna fizetnie, 20 százalékos kötbérrel együtt. Ekkor már a projekt második szakaszának elszámolásával is problémák voltak, az alapítvány abban is súlyos pénzkezelési hibákat talált.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Az Orient Projekt honlapja ugyan elkészült, de a cég vállalásainak jelentős része nem teljesült. A száz megígért életrajzból hetven, a 35 interjúból 19 érhető el az oldalon, a száz vállalt térképből pedig Nagy szerint hatvan készült el. A honlap angol nyelvű változata sem érhető el. A projekt keretében ugyanakkor két évkönyvet is megjelentettek, ezekben nagyrészt a honlapon is olvasható életrajzok szerepelnek.

„Ez egy rendkívül komplikált, összetett kutatássorozat, így az elért eredményeket, igen, pozitívan értékelem” – írta Nagy Elek a Telexnek. Elismerte, hogy az ATM-es készpénzfelvételekkel összefüggő szabálytalanságok az ő hibájából történtek, amit a „covid-időszak zűrzavarával” magyarázott. Állítása szerint ugyanakkor a dokumentáció visszakövethető, az adózás végig szabályos volt, és az alapítvány által visszakövetelt összeget azóta teljes egészében megfizette. Azt mondta, a szabálytalanságokat az Állami Számvevőszék vizsgálata tárta fel utólag, a Telex által megszerzett dokumentumokban azonban az alapítvány saját ellenőrzéséről van szó.

A honlap felelős kiadója 2024-ben a kecskeméti Neumann János Egyetem Eurázsia Központja lett, amely szintén a jegybank támogatásával jött létre. Az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumát ugyancsak Csizmadia Norbert vezette. Nagy Elek időközben az intézet projektvezetője lett. Az Egyetem 2025 augusztusában további 12 millió forintot fizetett az Ázsia Kapcsolat Kutató Bt.-nek egy kép- és hanganyagok feldolgozására kötött adásvételi szerződés alapján. Nagy szerint a szerződés egy „egyetemi profilba tartozó könyvvel” volt kapcsolatos, de azt nem árulta el, melyik könyvről van szó, és pontosan milyen anyagokért fizetett az egyetem. Az egyetem egyelőre nem válaszolt a lap kérdéseire.